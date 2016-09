I Blodet

Det er sommer i København. Varme dage, lyse nætter. Fester, flirt og ingen forpligtelser. Simon læser medicin, og sammen med vennerne udlever han 20’ernes endeløse fest. Druk, musik, sex og cykelture hjem over Dronning Louises Bro i solopgang – og i morgen gør de det hele om igen. Men rastløshed og uro ulmer.



Drømme brister, forelskelse gør ondt og venskaber sættes på prøve. Mens kammeraterne så småt begynder at tage fremtiden alvorligt, har Simon svært ved at slippe sommerens rus og træffe de valg, der hører voksenlivet til. ’I blodet’ er en intens fortælling om at finde sin identitet og samtidig et råt og kærligt storbyportræt af København.



Filmen er skrevet og instrueret af Rasmus Heisterberg, der er en af Danmarks mest succesfulde manuskriptforfattere og har været medforfatter på ’Mænd der hader kvinder’, ’En kongelig affære’ og ’Nordvest’.



Titel: I Blodet

Genre: Drama

Medvirkende: Victoria Carmen Sonne, Mads Reuther, Esben Dalgaard Andersen, Elliott Crosset Hove

Instrueret af: Rasmus Heisterberg