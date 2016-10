Plads til syltetøj, soya og squash

Skydedør i glas giver sammenhæng mellem køkken og viktualierum

Stadig flere vælger at indrette et rum til mad og drikke – viktualierummet. Det kan nemt gøres ved hjælp af skydedøre. Men mindre kan også gøre det. Et viktualieskab kan rumme en masse madvarer og få sat skik på rodet.



Mange drømmer om at få plads til syltetøj, sukker og squash, og flere og flere gør noget ved det. Mange nye huse bliver født med viktualierum, men det er også nemt at indrette i den eksisterende bolig, f.eks. i den ene ende af køkkenet eller i et værelse, som ligger op til køkkenet.



”Viktualierummet kan være på ganske få kvadratmeter og alligevel give en masse ekstra plads til madvarer, drikkevarer, toiletpapir og årstidens grøntsager, som mange ofte opbevarer i baggangen eller i redskabsskuret,” siger marketingdirektør Helle Fyllgraf fra Invita.



Hvis man vil gå ’all in’, kan man endda få temperaturstyring i viktualierummet, så frugt og grønt holder sig godt.



Let at lave

Viktualierummet behøver ikke kræve en murer og en masse ombygning. Det kan laves med skydedøre, og alle madvarer er på den måde nemme at komme til. Lågerne kan stå åben, når man f.eks. laver mad, og så kan de rulles for, når man er færdig, og køkkenet skal se pænt ud. En del vil også gerne vise sammenhængen mellem køkken og viktualierum og vælger en skydedør i glas ind mod køkkenet. På den måde får man en visuelt oplevelse af, at man har et rigtigt madværksted.



Viktualieskab giver masser af plads

Måske er der ikke plads til et decideret viktualierum i boligen. Invita har også en række forskellige løsninger med viktualieskabe, som giver masser af praktisk og let overskuelig opbevaring. Eksempelvis kan et stort hjørneskab indrettes som viktualieskab, hvor der er plads til f.eks. kartofler og andre grove grøntsager i bunden, mens hylder i forskellig bredde og dybde giver plads til f.eks. konserves og toiletpapir.



”Alle ønsker sig et køkken, som er praktisk i hverdagen. Derfor har vi stor fokus på at indrette køkkenet, så det er let og godt at arbejde i hver dag. Det giver værdi for den enkelte, når der er orden i tingene, og de er nemme at komme til. Det er baggrunden for, at viktualierummet eller viktualieskabet er genialt. Nogle gange skal man se på, hvordan vi indrettede os i gamle dage og så bygge videre på det bedste. Viktualierummet er et godt eksempel,” siger Helle Fyllgraf.