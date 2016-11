Tranquillity fra Comfort Zone

Tranquillity er et holistisk og beroligende kropsplejesystem, som så dagens lys første gang i 1996, hvor det øjeblikkeligt blev et anerkendt ikon på grund af systemets integrerede tilgang til healende hjemmepleje.



Nu relanceres Tranquillity i henhold til Comfort Zones ”Science-based Conscious Formulas” krav uden silikoner eller SLES (Sodium Laureth Sulfate) med formler, der er fremstillet af ingredienser med op til 96% naturlig oprindelse.



Tranquillity serien byder på seks forskellige kropsplejeprodukter. Alle indeholdende den eksklusive Tranquillity aroma (bestående af essentielle olier fra blandt andet cedertræ, sød orange og damascenerrose), der er udviklet til at fremme afslapning og balance i krop og sind.



- Comfort Zone Tranquillity Face Cream

- Comfort Zone Tranquillity Body Lotion

- Comfort Zone Tranquillity Blend

- Comfort Zone Tranquillity Hand Cream

- Comfort Zone Tranquillity Oil

- Comfort Zone Tranquillity Shower Cream