'Dybet' af Michael Katz Krefeld

Michael Katz Krefeld er netop er blevet kåret som danskernes yndlingsforfatter. Nu udkommer hans nye krimi 'Dybet'.



Den erfarne privatopdager Ravn får sin mest uhyggelige sag til dato, da en klient beder ham finde en gammel skolekammerat, som han ikke har haft kontakt med i 17 år.



En række bestialske overfald på kvinder, der ryster København, har givet klienten mistanke om, at hans skolekammerat står bag, fordi overfaldene minder om det, som han og kammeraten begik på en lille pige tilbage i 1993, og som endte fatalt. Af frygt for hævnangreb mod drengene har de siden levet under politiets vidnebeskyttelsesprogram med nye hemmelige identiteter og er derfor umulige at opspore.



Da endnu en kvinde bliver overfaldet og denne gang dræbt, tager Ravn modvilligt sagen og indleder jagten på den anonyme morder. En gerningsmand der kan være hvem som helst, og slå til hvornår det skal være. Og spørgsmålet melder sig hurtigt for Ravn, om han nu også kender sin klients virkelige identitet og motiver?



Dybet er fjerde selvstændige bog i Michael Katz Krefelds populære serie om privatopdageren Ravn, der bor på sin båd i Christianshavns kanal sammen med sin engelske bulldog Møffe. Serien udkommer i 20 lande.