Sony Xperia XZ og X Compact

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZ og Xperia X Compact er forsynet med en helt ny kamerateknik, som giver de bedste billeder en Xperia nogensinde har taget.



Telefonerne er de første, der er udrustet med Sony’s nye triple image sensing-teknologi. Det gør dig i stand til at fange skarpe billeder i bevægelse og med en naturlig farvegengivelse under praktisk taget alle forhold.



Teknologien er baseret på den populære Exmor RS-sensor, som giver billeder af høj kvalitet med hurtig og intelligent autofokus, som endda forudser og følger motivets bevægelser. Den får nu hjælp af to assisterende sensorer: en sensor til laser-autofokus med afstandsmålings-teknik, som giver skarpe billeder selv under vanskelige lysforhold med svagt lys, samt en RGBC-IR-sensor2, som giver billederneen naturlig farvegengivelse ved at sensorerne baseret på lyset på billederne endnu bedre justerer hvidbalancen.



Hovedkameraet har hele 23 megapixels og er superhurtigt: fra du starter kameraet, enten via den fysiske knap eller via kameraikonet, tager den et billede på 0,6 sekunder. For den mere erfarne fotograf er flere avancerede funktioner tilføjet i manuel indstilling, så der nu er udvidede kreative muligheder, så man blandt andet selv kan ændre lukketid og fokusering.



Udover stillbilleder er også videoens billedstabilisering forbedret. Med teknologi som stammer fra Sony Handycam er kameraet udrustet med SteadyShot og Intelligent Active Mode, som gør, at du kan indspille video i høj kvalitet, hvor du takket være en 5-dimensionel stabilisering får et blødt og ensartet resultat, selv når du bevæger dig eller ryster på hånden. Xperia XZ kan desuden indspille video i 4K.