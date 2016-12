Munch og Jorn i unik udstilling

Asger Jorn og Edvard Munch mødes i unik udstilling

Frem til den 8. januar 2017 kan nye udstillingen ”Jorn+Munch” opleves på Munch-museet i Oslo. Udstillingen, der allerede har høstet roser blandt de norske anmeldere, sætter fokus på de to store nordiske kunstnere, der begge er kendt for deres ekspressive og intense udtryk. Edvard Munch var en stor inspirationskilde for den unge Asger Jorn, og besøgende kan således se frem til en forunderlig, farverig og fantasifuld oplevelse i den sjette og sidste udstilling i museets berømte +Munch-serie.



I sine unge år var danske Asger Jorn blandt de mest fremtrædende i 30’ernes københavnske kunstnermiljø. Blandt andet i kraft af hans kompromisløshed og ambitioner, og fordi han turde udfordre kunstens normer. Det var dog først i 40’erne, at han for alvor fik sit eget personlige udtryk frem i sine malerier - i høj grad inspireret af Edvard Munchs sene malerarbejde.



Jorn besøgte i 1945 – 30 år gammel – en Munch-udstilling på Nasjonalgalleriet i Oslo primært bestående af Munchs sene værker, dvs. fra perioden efter århundredskiftet. Jorn kendte på det tidspunkt Munchs tidlige kunst, men det senere arbejde overraskede ham og gjorde indtryk. Han blev draget af det spontane, direkte og intense udtryk i Munchs værker, og der skete en markant forandring i Jorns arbejder efter besøget i Oslo.



Kun fantasien sætter grænser

Det er denne – på én gang tematiske og maleriske - forbindelse mellem de to kunstneres udtryk, der er i fokus på udstillingen Jorn+Munch. Fra slutningen af 1940'erne og flere år frem optræder Munch som et vigtigt referencepunkt for Jorns værker - uden at Munch af den grund kan betragtes som værende den udtømmende forklaring på – eller nøglen til – Jorns kunst.



Udstillingens hovedtema er Munchs maleriske frigørelse, som fascinerede Jorn. Han var især optaget af Munchs intense brug af farver og hans direkte måde at male på, ligesom han blev inspireret af den organiske og svungne linjeføring, man finder i Munchs værker fra 1890'erne. Udstillingens mange farverige værker – og det abstrakte og surrealistiske udtryk – vil hurtigt vække forundring og nysgerrighed blandt udstillingens besøgende – og ikke mindst sætte tankerne i gang.



Sætter kronen på kunstværket

Jorn+Munch er den sidste udstilling i Munch-museets succesfulde serie af såkaldte ”+Munch-udstillinger”. Siden januar 2015 har museet kurateret i alt seks fascinerende udstillinger med fokus på de kunstneriske ligheder og forhold mellem Munchs værker og andre anerkendte kunstnerne, heriblandt Van Gogh. VanGogh+Munch-udstillingen fra 2015 er blandt museets mest populære nogensinde og havde i udstillingsperioden omkring 170.000 besøgende. Også udstillingen Melgaard+Munch vakte begejstring hos publikum - med værker af den moderne kunstner Bjarne Meldgaard, der anses for Norges største kunstner siden Munch. Øvrige kunstnere i serien har været Robert Mapplethorpe, Jasper Johns og Gustav Vigeland.



Udstillingen Jorn+Munch åbnede den 15. oktober og lukker igen den 8. januar 2017. Museet har åbent hver dag fra kl. 10 til 16 – den sidste torsdag i måneden til kl. 21. Billetprisen er 100 NOK. Munch-museet ligger på Tøyengata 53 i Oslo.