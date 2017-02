Ariana Grande til Danmark

Ariana Grande kommer med sin Dangerous Woman Tour til Jyske Bank Boxen

Ariana Grande kommer med sin Dangerous Woman Tour til Jyske Bank Boxen. Det bliver det eneste sted, hun optræder i Danmark.



I 2016 udgav Ariana albummet "Dangerous Woman", der erobrede Nr. 1 på både iTunes’ samlede Top Songs Chart og Top Pop Songs-listen minutter efter udgivelsen. "Dangerous Woman" debuterede også i Top 10 på Billboard Hot 100, der tjente hende den ære at blive den første kunstner til at debutere på listen med første-singlen fra hendes første tre albums.



Ariana Grandes fans kan se frem til en popkoncert fyldt med hits, og stjernen har i den grad slået sit navn fast. På mindre end et år erobrede Ariana Grande førstepladsen på Billboard Top 200 to gange. Først med sin Republic Records debut "Yours Truly", og sidenhen med "My Everything". "Yours Truly" indeholdt pop-smash-hittet "The Way" featuring Mac Miller, som gik triple-platin, landede i Top 10 på Billboard Hot 100 og nåede nr. 1 på iTunes’ samlede Top Songs hitliste.



Den platin-sælgende ”My Everything” fik imidlertid en Grammy Award nominering for "Best Pop Vocal Album" og kastede hittet "Problem" af sig, der fik multi-platin status i Italien, Holland, Norge, Sverige og Storbritannien.



Ariana har haft 14 Top 10 hits i Storbritannien, Frankrig, Danmark, Italien, Norge, Tyskland og Sverige, og hun er i dag en af ​​Spotifys Top 10 mest lyttet-til kunstnere i verden med over 28 millioner månedlige lyttere.



Koncerten løber af stablen fredag den 12. maj 2017. Yderligere information om koncerten finder du på www.mch.dk.