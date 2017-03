"Aldrig glemt" af Amy Gentry

En stærk psykologisk thriller om familie, identitet og hævn.



Et mareridt bliver til virkelighed, da Julie som trettenårig bliver kidnappet fra sit værelse midt om natten.



Otte år senere ringer det på døren. Udenfor står en ung kvinde, der hævder at være Julie. Kan det virkelig være sandt?



Familien tager imod hende med åbne arme, men i takt med at Julie fortæller sin historie, er der små ting, der ikke hænger sammen.



Da hendes mor Anna bliver kontaktet af en tidligere efterforsker på sagen, starter en følelsesmæssig svært jagt på sandheden. For hvis Julie ikke er den, hun siger, hun er, hvad er det så, hun vil dem?



Titel: Aldrig glemt

Forfatter: Amy Gentry

Forlag: Lindhardt og Ringhof