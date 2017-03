Rahua Styling Texturizer

Denne effektive og fleksible Freestyle Texturizer er det perfekte valg, når man skal skabe stilarter med detaljer, volumen og hold.



Et naturligt og effektivt alternativ til syntetiske styling produkter. Fremstillet af de mest eksklusive plante-ingredienser fra Amazonas regnskov.



Den cremede texturizer giver et væld af innovative og forenklede styling-muligheder. Skab et pjusket look og opbyg stabil volumen i fint til medium-tykt hår. En virkelig langtidsholdbar formel man kan regne med.



Kom blot Freestyle Texturizer direkte i enten fugtigt eller tørt hår. Start ved rødderne for at opbygge volumen, eller blot spidserne for lidt tekstur. Man kan også bare bruge det over det hele, for rigtigt at "Freestyle" håret.



Produktet udmærker sig ved en meget høj ydeevne, der er opnået ved den helt unikke sammensætning af ingredienser, som blandt andet omfatter ungurahua-olie, shea-amør, sukkersirup og carnaubavoks.



For nærmeste forhandler kontakt Rahua. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.