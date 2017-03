JBL Flip 4

Den nye Flip 4-højttaler er designet både til både festaber og globetrotter og er det nyeste produkt i JBLs populære Flip-serie, som nu er blevet solgt i mere end 10 millioner eksemplarer verden over.



Siden Flip-serien blev lanceret i 2012, har JBL stræbet efter at tilbyde musikelskere den nyeste Bluetooth-lydteknologi. Den nye Flip 4 byder på et forbedret, robust og vandtæt design med trådløs forbindelse til op til to smartphones samtidig, 12 timers afspilning og integreret stemmeassistent. Det gør denne kompakte højttaler ideel, når der skal lyttes til musik med en rig lyd både derhjemme og på farten.



Flip 4 understøtter også JBL Connect+-teknologien, der giver lydentusiaster mulighed for trådløst at koble flere end 100 JBL-højttalere sammen til en enhed, så man kan tage lydoplevelsen til helt nye højder.



JBL Flip 4 findes i seks friske farver – sort, hvid, turkis, grå, rød og blå. Herudover lanceres Flip 4 i special edition-print og farver senere på året.