Oplev lækker livemusik fra 1930’erne og 40’erne i den anmelderroste kærlighedsfortælling Moon River.



Flotte musikere, dejlig musik, en historie fra hjertet og sang, der går lige i benene. En mand og en kvinde er på scenen. Han vil kærligheden til musikken. Hun vil kærligheden til ham. Han lever kun for at spille. Hun elsker at lytte.



Her starter Moon River. En gennemcharmerende forestilling, hvor musikken er i centrum og ordene må vige for klangfulde strofer. Alt sammen båret frem til publikums ører af et fantastisk tremands-band, der kan spille som om morgendagen ikke eksisterede.



Musikken og stilen er hentet fra 1930’erne og 40’ernes helt store navne som for eksempel Cole Porter og Django Rheinhardt. Moon River er sigøjnermusik og jazzmusik, det er kjole og hvidt, det er laksko og brillantinehår. Det er også en smuk kærlighedshistorie om den søde kærlighed og ikke mindst om den svære kærlighed.

Kort sagt: En forestilling man bliver i meget godt humør af og tager med sig i sin nynnen på vej ud af teatret.



Moon River besøger hele landet i marts og april. Gå ind på www.kglteater.dk og se hvor den kommer til en scene i nærheden af dig:



Rønne, 27. marts kl. 19:30

Haderslev, 29. marts kl. 17:00 og kl. 20:00

Horsens, 30. marts kl. 19:30

Thisted, 31. marts kl. 20:00

Hjørring, 1. april kl. 14:30

Roskilde, 4. april kl. 19:30

Slagelse, 5. april kl. 19:30

Helsingør, 6. april kl. 20:00

Hvidovre, 7. april kl. 19:30

Næstved, 8. april kl. 17:00

Randers, 18. og 19. april kl. 19:30

Rønde, 20. april kl. 19:30

Vejle, 21. april kl. 19:30

Flensborg, 22. april kl. 20:00



Instruktør: Birgitte Næss-Schmidt

Medvirkende: Malin Rømer Brolin-Tani og Martin Geertz

Musikere: Hans Find Møller, Nis Skaun Vraasø og Anders Birk

Producent: Rikke Hedeager/Eventministeriet