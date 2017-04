Huawei Mate 9 Porsche

Porsche Design Huawei Mate 9

Huawei har sammen med Porsches designafdeling skabt en luksusversion af den anmelderroste smartphone, Huawei Mate 9. Telefonen byder på en brugeroplevelse ud over det sædvanlige, og så er den spækket med smarte features.



Luksus til folk på farten

Det er ikke bare designet, der kan fremhæves ved Huaweis og Porsches nye telefon.



Med et batteri, der kan holde til en flyvetur rundt om jorden, og muligheden for nemt at skifte mellem to forskellige SIM-kort byder Porsche Design Huawei Mate 9 også på stærkt ingeniørarbejde.



Den nye luksustelefon fra Huawei og Porsche vil blive solgt i limited edition i Danmark. Den vejledende udsalgspris ligger på 10.999 kr. og den forhandles online hos Elgiganten.