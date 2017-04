Sony Xperia XZ Premium

Xperia XZ Premium er Sonys mest banebrydende smartphone til dato, med det nye, avancerede Motion Eye-kamera, som fanger bevægelser, som end ikke øjet kan se, 4K HDR-skærm, opdateret eksklusivt design og endnu flere intelligente funktioner end sine forgængere.



Xperia XZ Premium er den første smartphone med en hukommelses-udrustet Exmor RS-sensor, som giver fem gange hurtigere billedscanning og dataoverførsel. Den indbyggede hukommelse muliggør videooptagelse i 960 frames per sekund, som gør Xperia XZ Premium til verdens første smartphone med Super slowmotion – resultatet bliver, at slowmotion-effekten bliver fire gange langsommere end med andre smartphones.



Med Predictive Capture ligger Xperia XZ Premium altid et trin foran. Når kameraet er tændt og registrerer en bevægelse, begynder det automatisk at gemme billeder i sensorens indbyggede hukommelse, så fra sekundet inden du trykker på knappen, har du allerede et udvalg af op til fire billeder at vælge mellem, såfremt dit øje skulle have gået glip af et øjeblik, eller din finger var for langsom. Herudover har det nye Motion Eye-kamera på 19 MP hele 19% større pixels, som fanger mere lys til detaljerigere og skarpere billeder – endda under ringe lysforhold. Herudover er kameraet forbedret med en helt ny G-optik med enestående skarphed og Bionz processing engine, som mere præcist fanger objekter i bevægelse.



Verdens første 4K HDR-skærm

Skærmen i Xperia XZ Premium er på 5,5” og er verdens første 4K HDR-display (High Dynamic Range, 2160x3840) i en smartphone.



Xperia XZ Premiums harmoniske og helstøbte design omfatter en buet skal i glas- og metal, hvor bagsiden har en spejleffekt. På siden sidder fingeraftrykslæseren til enkel og sikker oplåsning af telefonen. Takket være IP65/68-klassificeringen behøver du ikke være bange for regn eller støv og med et forstærket Corning Gorilla Glass 5 på både for- og bagside, tages telefonens holdbarhed til nye højder. Xperia XZ Premium kan leveres i farverne Luminous Chrome og Deepsea Black.