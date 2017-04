Samsung Galaxy A3 og A5

Den nye Galaxy A-serie er opdateret med bedre kamera, skarpere skærm og en længere batterilevetid. Galaxy A5 med en 5,2" skærm og Galaxy A3 med en 4,7" skærm er desuden IP68-certificerede, hvilket betyder, at de er støv- og vandafvisende. Designet i glas og metal er udformet i materialer af høj kvalitet, hvilket skaber en luksuriøs fornemmelse.



En pålidelig mobil

Både Galaxy A5 og A3 har forbedrede kameraer, der indfanger skarpe detaljer i billederne. Den avancerede kamerateknologi giver mulighed for autofokus, hvilket giver klarere og mere farverige billeder. I kombination med den øgede lysfølsomhed i linsen er det tilmed muligt at tage billeder i mørkere miljøer, hvilket passer perfekt til den nordiske vinter. Kameraet åbnes nemt ved at dobbeltklikke på hjem-knappen. Galaxy A-serien har en forbedret batteritid ligesom de tidligere års modeller, og med hurtigopladningsfunktion behøver du kun sjældent at bekymre dig om at gå glip af at forevige et øjeblik.



Fingertrykaflæseren giver en sikker og lettilgængelig låsning af telefonen. Desuden er den nye A-serie udstyret med KNOX-sikkerhedsløsningen, hvilket betyder, at du kan beskytte dine vigtige oplysninger og nemt kan adskille dit arbejdsindhold og private indhold.



Med Samsungs Always on-display behøver du ikke åbne telefonen for at få de seneste nyheder. I stedet vises tid, kalender, ubesvarede opkald og tekstbeskeder i standby-tilstand, uden at du behøver at røre mobilen. Det betyder, at du både kan spare tid og batteri. Og takket være IP68-certificeringen kan du tale og bruge telefonen, uanset om du er på stranden, er ude i øsende regnvejr eller står på skibakken med våde handsker.