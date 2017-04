Huawei Watch 2

I tråd med de nyeste teknologiske fremskridt lancerer Huawei nu sit nye smartwatch, Huawei Watch 2. Med uret er det ikke længere nødvendigt at have smartphonen i lommen for at være forbundet med omverdenen, og nye, smarte apps forvandler Huawei Watch 2 til en personlig træner, du kan spænde om håndleddet.



Takket være en selvstændig mobilforbindelse og indbygget GPS kan brugeren besvare opkald og SMS’er og i øvrigt bruge andre apps som fx Facebook Messenger. Og selvom uret har selvstændig mobilforbindelse, kan dit telefonnummer kobles på Huawei Watch 2.



Din nye personlige træner

Huaweis Watch 2 holder dig ikke bare forbundet med verden omkring dig. Adskillige avancerede sensorer og algoritmer gør uret til din nye personlige træner, der direkte fra håndleddet strukturerer din træning og gør din workout mere effektiv.



Med de indbyggede censorer kan Huawei Watch 2 blandt andet monitorere dit aktivitetsniveau på parametre som distance, hastighed, skridt, puls, kalorier, rute og meget mere.



Bare et simpelt tryk på siden af uret åbner træningsappen og så er du i gang. Med uret om håndleddet får du real time feedback på, hvor langt du har løbet, og om din puls er fornuftig i forhold til de udregnede træningsplaner. Huawei Watch 2 lader dig desuden pifte træningen op med muligheden for at indlæse playlister eller lytte til lagret musik eller musik fra musikapps.



Samtidig hjælper Huawei Watch 2 dig med at holde det rette tempo undervejs, og når træningen er forbi, får du automatisk gode råd til din restitution og en rapport om effekten af dagens træning blandt andet baseret på den indbyggede GPS, der holder styr på din rute.



En smartere oplevelse

Mens Huawei Watch 2 har arvet det klassiske design fra Huawei Watch, så rummer det nye smartwatch ny udvikling på alle fronter. Brugen af lækre materialer giver uret et elegant udseende, der kan tilpasses brugerens klassiske eller mere sporty designpræferencer.



Uanset designvalget, så sikrer et high-definition display hurtig adgang til favoritapps og yndlingsfunktioner. Displayets omkransende keramiske ramme og kurvede underside sikrer en flot finish og at uret lægger sig behageligt om håndleddet.



Det er dog ikke bare udseendet, der er forbedret. Touch control, intelligent stemmegenkendelse og stemmekommandoer gør brugeren i stand til hurtigt at interagere med uret og besvare meddelelser. Og med ny betalingsteknologi kan Huawei Watch 2 også bruges til at overføre penge nemt og sikkert.