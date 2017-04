Honor 8 Lite fås i farverne sort, guld, hvid og blå

Honor 8 Lite kombinerer design og power i en innovativ smartphone til de kvalitets- og prisbevidste forbrugere. Glasset er afrundet med en 2,5 D slibning med bløde kanter, og med en unibody i børstet stål-finish gør det den flot at se på og behagelig at holde i hånden.



Honor 8 Lite er udstyret med en kraftfuld Kirin 655 Octa-Core processor, 3GB LPDDR3 RAM og 16GB ROM med mulighed for udvidelse af ekstern hukommelse op til 128GB, gør Honor 8 Lite dig i stand til at køre både spil, live chat, musik mm. på samme tid og uden problemer. Fingeraftrykssensoren låser din smartphone op på imponerende 0,3 sekunder, og det store 3.000mAh batteri giver dig mange timers brug uden bekymring om at skulle lade op.



Honor 8 Lite har en skærm på 5,2’’ med 1080P Full HD og pixeldensitet op til 423 PPI. Kombineret med dynamisk baggrundslys og farveforbedringsteknologi giver skærmen en høj detaljerigdom og klarhed.



Honor 8 Lite er udstyret med 12MP kamera og PDAF hurtigfokus på kun 0,3 sekunder. Frontkameraet er på 8MP med en vinkel-linse der giver masser af nye selfie-funktioner. En ny videoredigeringsfunktion gør det muligt at skabe dine egne små kortfilm, mens du er på farten.



Med EMUI 5.0 operativsystem baseret på Android 7.0 får du en virkelig brugervenlig oplevelse med Honor 8 Lite. Blandt funktionerne, der følger med, er Phone Clone, der tillader dig at skifte telefon med kun et enkelt klik og overføre alle data på én gang. Split screen funktionen giver dig mulighed for at multitaske på et nyt niveau, hvor du fx kan se en video samtidig med, at du SMS’er med dine venner – uden at skulle skifte mellem applikationer.



Honor 8 Lite fås i farverne sort, guld, hvid og blå, og den kan købes i Elgiganten.