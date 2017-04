Huawei P10

I 2016 præsenterede Huawei et unikt partnerskab med den anerkendte kameraproducent Leica. Siden det første Leica Dual-Camera i Huawei P9 har Huawei og Leica arbejdet intenst på at udvikle og forfine teknologien bag kameraet. Resultatet kommer til udtryk i det nye Leica Dual-Camera 2.0, der naturligvis er i både Huawei P10 og P10 Plus.



Kameraet er udstyret med en 12MP RGB linse og en 20MP monokromlinse, der med forbedrede fusionsalgoritmer og 2x Hybrid Zoom-funktionen leverer knivskarpe og kunstneriske fotografier. Kameraets software inkluderer nøjagtig 3D-ansigtsgenkendelse, der automatisk både hjælper dig med at sortere dine portrætter, men også tilpasser kameraindstillingerne optimalt til det ansigt, der bliver fotograferet. Det sker gennem analyse af det fotograferede ansigts kendetegn som hudfarve og ansigtstræk. Som eksempel analyserer kameraet næsens placering og størrelse på ansigtet og tilpasser belysningen dynamisk herefter, så der er det rigtige forhold mellem lys og skygger.



Det 8MP frontkamera opdager automatisk, om du tager en selfie eller en groufie (group selfie), hvor der er flere personer med på billedet. Hvis der er flere ansigter i billedet, skifter kameraindstillingen automatisk til vidvinkelfunktion. Desuden er frontkameraets linse udviklet til at opfange mere lys og forbedre billedkvaliteten, når der er lav belysning.



Futuristisk design

Som de første i branchen introducerer Huawei en smartphone med ”Hyper Diamond-Cut” finish. Denne behandlingsmetode forbedrer overfladen betydeligt og gør smartphonen blød og lækker at røre ved. Den ultratynde Huawei P10, ligger perfekt i hånden og kameraet stikker ikke ud nogen steder, men er flot integreret i smartphonens konstruktion. Både P10 og P10 Plus kommer med Corning Gorilla Glass.



Ydermere har Huawei i samarbejde med verdens førende autoritet inden for farver, Pantone Color Institute, udviklet to nye farver til den nye P10. Det drejer sig om farverne Dazzling Blue og Greenery.



Hyper Diamond-Cut finish vil være tilgængelig i farverne Dazzling Blue og Dazzling Gold. I en sandblæst version fås Prestige Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold og Greenery, mens Ceramic White vil være tilgængelig i højglans.



Huawei P10 lanceres med Huaweis seneste processor, Kirin 960, der er et SoC chipset med høj ydeevne og stor effektivitet. P10 kommer med 64 GB RAM og 4 GB intern hukommelse, imens P10 Plus har 128 GB RAM og 6 GB intern hukommelse.