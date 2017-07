Kvinden før

Jane har brug for en frisk start og får mulighed for at leje en topmoderne, minimalistisk hi-tech lejlighed i London.



Eneste hage er en række særlige krav udtænkt af arkitekten, men Jane skriver under og flytter ind. Kort tid efter opdager hun, at den tidligere lejer døde under tragiske omstændigheder. En kvinde, der lignede Jane overraskende meget.



I takt med at Jane forsøger at få klarhed over stedets historie, følger hun ubevidst de samme mønstre, tager de samme valg, krydser veje med de samme mennesker og oplever samme snigende angst som kvinden før.



Kvinden før er en ægte pageturner og en stærk psykologisk thriller. Til læsere af domestic noir-bøger som Før jeg lukker øjnene og Kvinden, der forsvandt.





Titel: Kvinden før

Forfatter: JP Delaney

Forlag: Lindhardt og Ringhof