IdHAIR professionelle kamme

Nyhed fra IdHair - Professionelle kamme.



5 grunde til at vælge en IdHAIR kam.



• Lang holdbarhed

• Skånsom mod håret

• Ergonomisk

• Stort sortiment

• Udviklet til professionelle



Det kræver knowhow og specialister at

producere kamme.



Derfor samarbejder vi med den verdenskendte og velrenommerede tyske virksomhed Hercules-Sägemann.



IdHAIR kamme opdeles i 3 kategorier :

HARD RUBBER KAMME

CARBON KAMME

ANSTISTATIC KAMME



