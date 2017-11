La Biosthetique til sensitiv hud

La Biosthethetique til sensitiv hud

Med Méthode Sensitive giver du din særligt sensible, tørre hud den forståelse, den har brug for – så du får en synligt & og mærkbart mere afslappet hud.



Her bruger La Biosthétique specielle indholdsstoffer fra planteolier, som modvirker årsagerne til ømfindtlig hud. Hudens beskyttelsesfunktioner stabiliseres, barrierelaget styrkes, fugtigheden kan igen bindes i huden. Med en behagelig let tekstur, et sensitivt duftkoncept og virkestofkoncept, der styrker hudens barrierelag.



Der findes mange forskellige årsager til tør hud. Det kan være arveligt eller skyldes, at hudens elasticitet og spændstighed aftager. Desuden kan overdreven pleje og for mange rensemidler udtørre huden. Hvis huden desuden fra naturens side er ømfindtlig, reagerer den på en lang række ydre indvirkninger med at huden har fornemmelsen af at den spænder, der opstår røde og tørre steder, evt. prikker. For at give netop denne hud den optimale pleje, har man brug for plejeprodukter, der ikke kun giver fedtstof og fugtighed, men som desuden efterlader en behagelig fornemmelse i huden og genopretter balancen i den ømfindtlige huds barrierefunktion. Méthode Sensitive er blevet udviklet til netop denne hudtype: med virkninger, der går mere i dybden, på grund af nyeste forskningsresultater, formler, der er blevet tilpasset med henblik på hudproblemer og et nyt duftkoncept – specielt til ømfindtlig hud.



Inside - Indholdsstofferne

Havrelipider: rige på værdifulde indholdsstoffer

Giver en ungdommelig, velplejet hud: Stabiliserer hudens beskyttelsesfunktioner. Det høje indhold af antioxidanter beskytter desuden hudlipider så de ikke beskadiges af de frie radikaler. Den defekte hudbarriere repareres. Specielle bestanddele af planteolier, såkaldte fytosteroler, modvirker samtidig årsagen til ømfindtlig hud. Uafhængigt af hudtype, alder og køn genoprettes hudens afslappede velvære.



Fytosteroler: det fremragende plantevirkestof til ømfindtlig hud

Giver en afslappet, smidig hud: Restrukturerer barrierefunktionen i ømfindtlig hud. Styrker og beskytter hudens barrierelag, binder fugtighed og sørger desuden for et intakt lipidlag. Reducerer hudirritationer, så det kan mærkes med det samme.



Outside - Duftkonceptet

Fri for allergene indholdsstoffer

Til ømfindtlig hud: med en behagelig frisk duft og uden brug af enhver form for kendte allergene indholdsstoffer i duftkompositionen. Dermed egner Méthode Sensitive sig også til duftsensible mennesker.



Der findes flere varianter i Méthode Sensitive serien:



Douceur Sensitive

- Til let tør, ømfindtlig hud.

Afslappende ansigtspleje, der genopretter lipidbalancen i huden. Trækker hurtigt ind og kan bruges som dag- og/eller natpleje. Hudbarrieren styrkes.



Douceur Sensitive Riche

- Til ekstrem tør, ømfindtlig hud.

Intensiv ansigtspleje, der sørger for en velplejet fornemmelse, der holder i lang tid. Særlig righoldig og virker som beskyttelse både om dagen og om natten. Hudens beskyttelsesfunktioner stabiliseres, og defekterne i hudbarrieren genopfyldes. Huden ser igen ungdommelig og afslappet ud.



Douceur Sensitive Hydratante

-Til affugtet, ømfindtlig hud.

Fugtighedsansigtspleje, der genopretter hudens hydrobalance. Der lagres igen fugtighed i huden. Derved fremstår huden igen ungdommelig og velplejet, og de typiske symptomer på ømfindtlig hud mindskes.



Cold Cream

- Den tykke beskyttelseskappe til sart hud.

Med sin righoldige konsistens plejer den tør og irriteret hud med beroligende og fine olieekstrakter. Røde steder forsvinder nærmest på magisk vis. En fantastisk ledsager til skiture, ved havet eller i bjergene.



Hurtig hudtest

1. Føles din hud tør og irriteret, efter du har vasket dig?

2. Har din hud tendens til røde steder, klør den tit, eller føles den tit anspændt?

3. Udsættes din hud ofte for kraftige temperaturforskelle, klimaanlæg, tør luft eller for meget sol?

4. Vasker du din hud oftere end to gange om dagen? Tager du tit bad?



Hvis du har svaret ja på et af spørgsmålene, har du tendens til tør hud: Prøv Douceur Sensitive. Hvis du har svaret ja flere gange, bør du prøve Douceur Sensitive Riche, hvis du har ekstrem tør hud eller Douceur Sensitive Hydratante, hvis du har en affugtet hud. Afslappende ansigtspleje til alle hudtyper, uafhængigt af alder og køn.



Crème Protectrice

- Til ekstremt belastede hænder.

Hudidentisk beskyttelsesfilm med langvarig fugtighedsvirkning, der giver en synlig og mærkbar forbedring af hudens tilstand. Crème Protectrice virker ikke fedtet, trækker hurtigt ind og sørger for en velplejet følelse i huden – til hænder, der skal klare meget.



