Garmin vivoactive 3

Garmin vivoactive 3 er det sporty smartwatch med indbygget GPS, mere end 15 forudindlæste sports-apps og er Garmin Pay Ready (endnu ikke tilgængeligt i Danmark), så kunderne nu kan betale for køb med deres ur og kan lade deres telefon og pung ligge derhjemme.



Når din telefon er i nærheden, men gemt væk, kan du holde dig forbundet med smart-notifikationer og automatiske uploads til Garmin Connect online træningsunivers, hvor du kan se dine personlige data på flotte grafer, konkurrere i ugentlige udfordringer og få kontakt til andre træningsentusiaster over hele verden.



Håndledsbaseret pulsmåling hjælper også med at estimere VO2-max og dagens stress.



vívoactive 3 har Side Swipe-funktion, som giver hurtig adgang til widgets og lister. Det kan bruges til svømning og har en batterilevetid på op til 8 dage.