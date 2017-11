Et underligt lys på bunden af Dragør Havn får politiet til at tilkalde en specialist i våde gerningssteder. I vandet ligger en bil med liget af en ung kvinde, og det viser sig, at gerningsmanden har udført et sadistisk ritual på hende.



På en forreven klippestrækning i den allersydligste del af Norge finder en hundelufter et delvist skeletteret lig iført våddragt. En black notice – en international efterlysning gennem Interpol – sendes ud for at finde frem til ligets identitet, og inden længe dukker endnu et våddragtslig op i Holland.



Senere findes en anden dansk kvinde lemlæstet og livløs i en skovsø. Mod alle odds lykkes det at genoplive hende, og hun er nu politiets vigtigste vidne.



Efterforskningsleder Felix Jørgensen og hans nye assistent, Kathrine Nymark, aner en sammenhæng mellem drabene, og de beslutter sig for at prøve at lokke den grænseløse seriemorder i en fælde. Men det bringer Kathrines liv i overhængende fare.