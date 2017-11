Depeche Mode til Tinderbox

Depeche Mode

Verdensstjernerne giver deres første danske festivalkoncert nogensinde i Odense.



Med mere end 100 millioner solgte plader er Depeche Mode et af verdens største bands, og til juni lægger de for første gang nogensinde vejen forbi en dansk festival. Bandet spiller normalt udsolgte stadionkoncerter rundt om i verden, men til sommer kommer der også en sjælden festivalkoncert med på programmet, når de lægger vejen forbi Tinderbox.



Med hits som ”Just Can’t Get Enough”, ”People Are People”, ”Stripped” og ”Strangelove” var Depeche Mode i den grad med til at sætte deres præg på 80’erne. Men i modsætning til mange af deres kolleger fortsatte hitparaden ind i de efterfølgende årtier med singler som ”Personal Jesus”, ”Enjoy the Silence”, ”I Feel You”, ”I Feel Loved” og senest ”Where’s The Revolution” fra deres nyeste album ”Spirit”.



Den engelske trio fyldte tidligere i år Parken og blev efterfølgende belønnet med seks stjerner af GAFFA for en koncert, der leverede ”seriøs emotionel slagkraft”, og hvor bandet var ”vedkommende, skarpe og relevante”.



- Vi er enormt stolte over, at Depeche Mode har valgt at spille en sjælden festivalkoncert i Odense. De er et utroligt vigtigt navn i musikhistorien, der har inspireret alle fra Nephew til Rammstein, og så har de så ufattelig mange hits på samvittigheden, at koncerten ikke kan undgå at blive en kæmpefest, siger John Fogde, pressechef for Tinderbox/Down the Drain.



Depeche Mode spiller torsdag 28. juni på Tinderbox 2018.