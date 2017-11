Lyngby Glas Melodia

Det typiske rødsvinsglas er større end et hvidvinsglas, og det giver derfor bedre mulighed for at nyde vinenes aroma.



Desuden forvinder noget af garvesyrens bitterhed fra vinen, og dermed er rødvinsglasset skabt til en større smagsoplevelse.



Det gamle, danske glas brand, Lyngby Glas, har opnået stor popularitet og lancerer flere smukke rødvinsglas, som du kan nyde julens vin af. Et af dem hedder Lyngby Glas Melodia og det krystalklare glas er designet med de moderne facetslibninger.



Prisen for 4 stk. er kr. 199,95 og de forhandles hos landets isenkræmmere.