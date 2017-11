Antonio Banderas som Pablo Picasso

Antonio Banderas

Pablo Picasso er én af det 20. århundredes mest indflydelsesrige og lovpriste kunstnere, og serien fortæller historien om den spanske malers liv og værker.



Og Antonio Banderas, der blandt andet er kendt fra film som "Evita", "The Mask of Zorro" og "El Mariachi", glæder sig til den store opgave: "Historien om Pablo Picasso har længe fascineret mig, og jeg har uendelig meget respekt for ham. Han kommer i øvrigt fra min fødeby Malaga", siger Banderas og fortsætter: "Jeg er begejstret for at arbejde med Brian, Ron, Ken og resten af GENIUS-teamet fra National Geographic - og for at fortælle denne autentiske historie om én af de mest innovative malere i verden."



"Antonio var det helt naturlige valg til rollen. Han har, ligesom Picasso, en "alt er tilladt" tilgang til livet, som vil tilføje den genialitet, vi leder efter", siger producer Ron Howard. "Antonio har en kæmpe spændvidde som skuespiller, og jeg ved, at han vil portrættere Picasso, denne brillante og ukonventionelle kunstner, på allerbedste vis."



"Fra Pancho Villa til Ernesto "Che" Guevara" har Antonio haft stor succes med at portrættere virkelige og kæmpestore personligheder med en hudløs ærlighed og dybde. Og jeg ser frem til at se hans fortolkning af Picasso", tilføjer produceren Brian Grazer.



"Ikke bare er de begge fra Malaga i Spanien, men ligesom Picasso oser Antonio af karisma og passion, og han udfordrer grænserne med sin artistiske kreativitet", siger Carolyn Bernstein, administrerende direktør i National Geographic. "Han har alt det, vi ledte efter, og vi er meget tilfredse med at have ham som hovedrolleindehaver i serien."