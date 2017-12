Brdr. Price Cafe Restaurant Bar

Alle de elskede klassikere fra Brdr. Prices restauranter.



Når man spiser hos Brdr. Price bliver man glad. Maden er velsmagende og stemningen er i top.



Brødrenes ny bog, Brdr. Price er bygget op som menukortet på restauranterne, hvor James og Adam deler alle deres bedste opskrifter, både på snacks, forretter, hovedretter og de dejligste desserter.



Prøv f.eks. Adams salat med confit de canard, James’ friterede porrer med persillecreme, nytårstorsk, de bedste pommes frites, den gode bearnaise og selvfølgelig Prices citrontærte.



Der er masser af inspiration at hente i de 75 opskrifter, som kan sættes sammen på kryds og tværs til glæde for både familie og gode venner.



Opskrifterne er af varierende sværhedsgrad, men Brdr. Price er især tænkt som inspiration til de dage, hvor man har lyst til at gøre det ekstra godt i køkkenet.