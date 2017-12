Regnbuemad

Myten siger, at der for enden af regnbuen findes en værdifuld skat. Måske er der noget om det. I kogebogen "Regnbuemad" bliver læseren ført mod én skat bestående af sundhed, madglæde og lækre opskrifter. Signe Moesby Leth er forfatteren bag "Regnbuemad", som giver læseren opskrifter, der alle har det tilfælles, at de er farvestrålende, sunde og fyldt med smag.



Hvis du søger på hashtagget #rainbowfood på Instagram, så ender du op med næsten 60.000 resultater . Det kan være bagels med fyld i forskellige farver, det kan være smoothiebowls med farverige toppings eller kager dekoret med orange, gule, grønne, indigoblå og violette farver. Det er et fænomen, men er der mere til regnbuemad end de farverige anretninger?



Farvenæring

Det kan lyde fjollet med alle de farver og regnbuer, men der er faktisk videnskab bag. Det er nemlig sådan, at jo flere farver du finder på din tallerken, desto flere næringsstoffer er du sikret at få. Frugt og grøntsagers farver siger nemlig ikke kun noget om deres ydre, men også om deres indre. For at give et eksempel, så er gule og orange frugter og grøntsager nemlig rige på vitamin A og C, og de grønne af slagsen er rige på vitamin B, E og K. Ved at spise regnbuemad inkluderer du en masse forskellige farver i din kost, farver der er rige på hver deres vitaminer og mineraler, og sørger dermed helt automatisk for, at din krop får de næringsstoffer, som den har brug for.



I ”Regnbuemad” møder du ikke regnbuefondant, sushi rullet i regnbuens farver eller pandekager fyldt med farvestoffer. De kunstige regnbuelignende retter er holdt ude af bogen, og forfatter Signe Moesby Leth, der også har bloggen "A million Miles", tager afsæt i ideen om, at jo flere farver fra grøntsager, frugter og andre sunde ingredienser, jo bedre er det. I bogen er der opskrifter som f.eks. en frisk sommersalat med bær, quinoa og brombærvanilje-vinaigrette, en helbagt misomarineret blomkål eller en matcha-energishake.



Farvestimulering

”Maven bliver mæt før øjnene”. Talemåden er et eksempel på, hvor meget synet betyder for vores spisning. Naturen er fyldt med farver, og de har som regel en funktion, der skal signalere en bestemt egenskab til omverdenen. Når bær er umodne, er de grønne, hårde og ofte sure, men de skifter farver når de modnes, som regel til rød, og så er de klar til at spises. Hvis noget er brunt, er det ofte fordi de t er fordi det er begyndt at rådne. For at mad skal være appetitlig, skal den stimulere vores syn, og det gør farver.



"Regnbuemad" sætter fokus på madens visuelle udtryk. Smukke farver giver en forventning om at maden er lækker, frisk og fyldt med smagsnuancer. I kogebogen får læseren opskrifter på alt fra sprøde salater og grønne smoothies til snaskede burgere og overdådige desserter. Signe Moesby Leth siger: ”Jeg har både leget med de nyeste trends inden for det sunde madunivers, men også med vegetariske nyfortolkninger af gamle velkendte klassikere.” Og fælles for de mange opskrifter er et fokus på farver. ”Mit håb med bogen er at inspirere til en mere farverig hverdag med velsmagende opskrifter, der er nemme at gå til – også for dem, der ikke er så erfarne i køkkenet.”



Ingen Diæter, forbud eller regler

”I Regnbuemad er der ingen regler, diæter eller forbud, regnbuemad er inkluderende, aldrig fordømmende, og der ska l være plads til alle. Bogen er vegetarisk, men mit håb er, at både vegetarer, flexitarer som jeg selv og kødspisere vil få glæde af bogen og finde inspiration til at spise mere farverigt og sundt,” siger Signe Moesby Leth. Hun håber, at "Regnbuemad" vil give madglæde, sundhed og inspiration til de læsere, der prøver opskrifterne i kogebogen.