Shots til weekenden

Galliano Hot Shot

Her er opskriften på 3 hotte shots, der med garanti sætter gang i weekendens festligheder!



After Eight Hot Shot



Indhold:

2 cl mintlikør

Varm cacao

Pisket fløde



Hæld mintlikør i et shotglas. Hæld forsigtigt den varme cacao i glasset, så det stadig er plads til en klat flødeskum. Pynt med cacaopulver.





Galliano Hot Shot



Indhold:

2 cl. Galliano

2. cl. varm sort kaffe

1 cl. letpisket flødeskum



Hæld Galliano i et Shotglas. Hæld forsigtigt kaffen over bagsiden af en ske, så kaffen ligger i et lag oven på Gallianoen. Top med en klat let pisket flødeskum.





Cuba Shot



Indhold:

2 cl Cuba Caramel

2 cl varm cacao

1 cl. letpisket flødeskum



Hæld Cuba Caramel i et shotglas, tilsæt forsigtigt varm cacao og top med flødeskum.