Motion og sund kost vil altid være den bedste løsning, hvis du vil tabe dig eller blot leve et sundt liv. Men det kan være svært at holde sig selv i ørerne konstant. Her har du 20 simple slanketips, der gør det lettere at holde den slanke linie:



1. Spring ikke måltiderne over

Du taber dig ikke ved at sulte dig selv og springe måltiderne over. Når du ikke indtager føde, daler din forbrænding, og det er jo ikke ligefrem den ønskede virkning. Spis derfor regelmæssigt, så din krop hele tiden har noget at arbejde med.



2. Ret ryggen

Lad være med at sidde henslængt i stolen, når du spiser. Så tager det dig nemlig længere tid at blive mæt. Ret i stedet ryggen, så du kan synke maden ordentligt og den har fri passage i din mave.



3. Giv dig tid

Det tager cirka 20 minutter fra maven bliver fuld, til hjernen finder ud af, at du er mæt. Så spis ikke mere end du selv mener, at du har plads til.



4. Klæd dig på til middag

Det er en dårlig idé at spise middag iført et par store joggingbukser. Maven udvider sig naturligvis, når du spiser. Behold derfor dine jeans på under middagen, så du kan mærke, når du har fået nok at spise - også selv om du er alene hjemme.



5. Nyd solen

Hvis du har tendens til at spise ekstra meget, når du er i dårligt humør, skulle du prøve at erstatte maden med solen. Sollys aktiverer den del af hjernen, som påvirker humøret. En god lang gåtur i solen fjerner dit dårlige humør og dermed din trang til at trøstespise.



6. Spis nødder

Spis nødder i stedet for slik og chokolade, når lækkersulten melder sig. Det er sandt at nødder indeholder fedt, men slet ikke i samme omfang som alle de sukkerholdige lækkerier, man finder på butikshylderne.



7. Krydderi på tilværelsen

Lad krydderier som gurkemeje, cayennepeber, chili, ingefær og hvidløg indgå i din daglige kost. Det sætter gang i stofskiftet og hjælper dig til at forbrænde mere fedt. Test viser, at personer der spiser krydret mad forbrænder ca. 45 kalorier mere pr. måltid end dem der holder sig fra disse ingredienser.



8. Suppe til forret

Lav en mager suppe til forret. Det mætter og gør at du ikke kan spise så meget til hovedret.



9. Drik vand til

Drik vand til din mad. Så bliver du hurtigere mæt.



10. Smil til verden

Hvis du griner 15 minutter om dagen forbrænder du 40 kalorier, og det bliver ganske meget i løbet af en uge, en måned og et år. Desuden er det angiveligt den sjoveste måde, at slanke sig på.



11. Værn om din søvn

Mangel på søvn påvirker niveauet af hormoner, som kontrollerer appetitten. Så hvis du har en dårlig nat, vil du spise mere dagen efter.



12. Sluk for tv'et

Du spiser mere foran tv'et. Samtidig tænker du ikke så meget over hvad du indtager, når du sidder foran skærmen, og du vil have tilbøjelighed til at spise mere end godt er.



13. Stress af

Når du er stresset vil hormoner i blodet få din krop til at lagre mere fedt.



14. Spis af små tallerkener

Server maden på små tallerkener. På den måde vil portionerne blive mindre, men du mærker det ikke ifølge eksperterne. Det er fordi, du snyder dig selv til at tro, at du spiser mere end du gør.



15. Nyd chokolade

Lad være med at føle dig skyldig fordi du spiser et stykke chokolade. I mindre mængder er det faktisk sundt, specielt hvis du vælger mørk chokolade. Men lad være med overdrive.



16. Se dig selv spise

Stil et spejl på væggen foran spisebordet. Forskning viser, at folk som spiser foran et spejl indtager 32 % mindre fed mad end dem som ikke gør det.



17. Spil klassisk musik

Spis til tonerne af Mozart eller Bach. Musikken vil reducere det tempo, du indtager din mad i. Når du spiser langsomt, vil hjernen få tid til at modtage besked om at du er mæt.



18. Hold dig fra kulhydrater om aftenen

Du bevæger dig mindre i aftentimerne end i løbet af dagen. Derfor er det fornuftigt at undgå kulhydrater i aftentimerne, så de ikke sætter sig som fedt. Hvis du er sulten om aftenen, bør du spise frugt eller grøntsager.



19. Spis dig mæt

Spis dig mæt i middagsmaden og lad desserten stå. En ekstra portion med kylling og grøntsager er bedre end en stor portion vaniljeis.



20. Find en allieret

Det er lettere at slanke sig, hvis man har en anden person at støtte sig op ad.