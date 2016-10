Prag

En storby i fremdrift

Prag er en storby i rivende fremdrift. Byen bliver mere og mere moderne som dagene går, men formår dog at bevare sin gamle sjæl.



Kunst og kultur

Bygningerne i Prag er kunst i sig selv. Smukke gamle bygninger, der rummer på så megen historie er en stor del af det, der gør Prag så fantastisk. Uanset hvor man befinder sig i Prag er der noget at kigge på. Man skal blot vende blikket opad. Der er naturligvis også både kunstmuseer og en række private gallerier i Prag. Nationalgalleriet er spredt ud over flere bygninger. I Veletržní Palac finder man 3 kæmpe store etager med samlinger fra det 19., 20. og 21. århundrede. Museet er mest kendt for sine Picasso billeder.



Shopping

Shopping hører sig utvivlsomt til en rigtig storbyferie og der er rig mulighed for at få sin lyst styret i Prag.



Den mest eksklusive gade i Prag er Parizská. Det er her alle de dyre butikker ligger. Om man køber noget eller ej er en spadseretur ned ad den smukke gade anbefalelsesværdig. Er man til lidt mere almindelig shopping er Václavské Namesti stedet. Her er et udvalg af gode butikker, blandt andet mange guldbutikker. Det er også her, at det britiske stormagasin Marks & Spencer ligger. Ulempen ved gaden er dog, at butikkerne ligger midt imellem souvenirboder, hoteller, kasinoer og fastfoodrestauranter. Så man skal holde øjnene åbne for ikke at overse sin yndlingsbutik. Marks & Spencer er langt fra det eneste stormagasin i Prag. To af de største er Palác Flóra og Novy Smichov. Her kan man få alt mellem himmel og jord – og så er der næsten altid søndagsåbent.



Mad

Tjekkisk mad er en robust sag. Store portioner af kød, kartofler, kål og knödel er ikke ualmindeligt at finde på menukortene. Tjekkerne er også kendt for deres røgede kød og forskellige smagfulde pølser. Hvis man ikke er til den slags mad, skal man dog ikke lade sig skræmme. Stort set alle restauranter tilbyder mere ”normale” retter, som man kender herhjemmefra. Selv vegetarerne kan gå mætte i seng efter et besøg på en tjekkisk restaurant.



Natteliv

Prag har udviklet sig enormt de seneste år og det skinner tydeligt igennem i nattelivet. I kommunisttiden var det næsten umuligt at finde et sted, der var åbent efter kl. 23.00. Sådan er det ikke i dag. Diskoteker, natklubber og barer er skudt op i alle dele af byen. Når man går på diskotek i Prag er det en god idé at undersøge hvilken slags musik der spilles inden man stiller sig i kø. De fleste diskoteker spiller en speciel genre, som for eksempel disko, tecno eller trance.



Er man til tecno bør man lægge vejen forbi Roxy. Diskoteket, som er indrettet i en tidligere biograf, beskrives som ”Tecno Heaven”. Mecca er stedet hvor de mest trendy mennesker kommer. Så det kan godt betale sig at stadse sig lidt ud, hvis man vil have en chance for at komme ind. Musikken er blandet og natklubben har en moderne indrettet lounge, hvor man kan tage den lidt med ro. Vil man helgardere sig med hensyn til musikken er Karlovy Lázne et godt forslag. Diskoteket ligger lige ved siden af Karlsbroen og er kendt som Centraleuropas største danseklub. De 5 etager byder på hver sin musikgenre, så der er lidt for enhver smag.



