Kalorier – ven eller fjende?

Kalorier er både vores ven og fjende. I de rette mængder giver de os energi og næring, men hvis vi overdriver, sætter de sig som fedt på kroppen.



Sådan undgår du et alt for højt kalorieindtag:



Regel nr.1 - Skriv en indkøbsliste før du handler ind

Skriv en indkøbsliste og køb kun det der står på listen! Tænk over de måltider, du vil spise i løbet af ugen, og køb basisvarer som ris, pasta, krydderier og urter ind. Gå efter kalorielet tilbehør som kylling, fisk, røget laks, frosne grøntsager, fedt-fri yoghurt, skummetmælk, æg og frisk frugt og grønt.



Regel nr. 2 - Lad være med at tage flere penge med end nødvendigt

Medbring kun det beløb, som varerne på din indkøbsliste kommer til at koste. På den måde tvinges du til at afstå fristelsen for at købe lidt ekstra lækkert (og usundt).



Regel nr. 3 - Lad være med at handle ind på tom mave

Tag aldrig ud og handle på tom mave. Når vi er sultne, har vi større tilbøjelighed til at lade os friste af kiks og kager. Spis en sund snack eller et mættende måltid inden du tager på indkøb.



Regel nr. 4 - Vær taktisk når du handler ind

Hvis du vil undgå at blive fristet, når du handler ind, så lad være med at følge den 'gangsti' supermarkedet så smart har indrettet i butikken. Start i det modsatte hjørne og gå målrettet efter de ting du skal have. På den måde undgår du at blive "lokket" i alle fælderne, hvor de søde sager gemmer sig.



Regel nr. 5 - Glem alt om færdigretter og forarbejdet mad

Gå langt uden om færdigretter og forarbejdet mad, såsom microovn mad og kiks fyldt med sukker. Du bør også undgå hvidt brød og morgenmadsprodukter med et stort sukkerindhold. Køb i stedet fuldkornspasta og brød med en masse fibre. Lad dig ikke forvirre af indviklede varedeklarationer, køb friske råvarer i stedet. Frugt, grønt, fisk og magert kød giver masser af muligheder for at fremtrylle lækre madretter.