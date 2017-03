Madrid

En tur til Madrid byder på utallige restauranter, kunstgallerier og shopping. Er du til museer er Madrid helt sikkert også byen for dig. Her er nemlig adskillige museer, som uden tvivl vil kunne holde dig beskæftiget i mange timer.



Efter en hel dag med et hårdt program og en masse seværdigheder, kan du slappe af i en af de mange parker. Eller hvad med at tage ind og se en fodboldkamp og blive revet med af stemningen, når tusindvis af fans står og hepper på deres elskede fodboldhold, Real Madrid.



Byens natteliv byder på masser af natklubber og barer. Der er derfor rig mulighed for at slå sig løs i den livlige by.



Glæd dig til en ferie i Madrid, for her er du garanteret utallige oplevelser og hyggelige stunder.



