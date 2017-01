Sådan holder du dit nytårsforsæt

10 gode råd til opnåelse af nytårsforsættet!



Motivation

Skal det være nu, så lad det være nu! Du skal være motiveret for at holde dit nytårsforsæt. Går du halvhjertet ind i missionen, er den dømt til at mislykkedes på forhånd.



Selvstændig beslutning

Sandsynligheden for at dit nytårsforsæt bliver en succes, er meget større, hvis beslutningen er din egen og ikke nogen andens. Familien vil selvfølgelig sætte pris på dit rygestop, men hvis du ikke selv bestemmer dig for at holde op, vil det aldrig lykkedes. Så lyt til din egen stemme, ikke de andres!



Nøjes med et nytårsforsæt

Rom blev ikke bygget på én dag, og du kan heller ikke lave om på alle de ting i din tilværelse, som du ikke er helt tilfreds med på én gang. Udvælg det fortsæt der betyder mest for dig lige nu og forfølg det!



Vær realistisk

Stil ikke for høje krav til dig selv. Der er ingen, der taber 10 kilo på to uger. Sæt et realistisk mål, som f.eks. 2 kilo den første måned i stedet for. Mange bække små, gør en stor å. Du skal nok nå dit overordnede mål, hvis du blot sætter realistiske delmål.



Vær målrettet

Sæt specifikke mål som f.eks. ’Jeg vil tabe 2 kilo inden 1. marts’ eller ’Jeg vil kun ryge 10 cigaretter om dagen frem for 20, når vi når 1. februar’. Klare mål er nemmere at forholde sig til - og måle på - end diffuse målsætninger som ’Jeg vil tabe mig’ eller ’Jeg vil nedtrappe mit forbrug af cigaretter’.



Glem skyldfølelsen

Ryger du i, så må du op på hesten igen. Lad være med at opgive fuldstændig, bare fordi trangen til chokolade får dig til at spise en enkelt guldkaramel. Giver du op, har du blot spildt tiden, og det er for ærgerligt.



Gør nytårsforsættet til en del af hverdagen

Lad være med at se dit fortsæt som en sur pligt, gør det i stedet til en del af hverdagen. Vil du forbedre din kondition, så lad bilen stå og tag cyklen i stedet. Vil du smide de overflødige kilo, så skift de friturestegte pomfritter ud med ovnbagte. Lad dit nytårsforsæt blive en del af din livsstil.



Vær forudseende

Du vil helt sikkert bande dit nytårsforsæt langt væk i ny og næ. Forbered dig på situationen, så du ikke bukker under, når den opstår. Hvad vil du gøre ved det?



Ros dig selv for dine fremskridt

Skriv ned når du når dine delmål. Giv dig selv ros, det motiverer dig til at fortsætte den gode stil. Giv evt. dig selv små belønninger undervejs, det holder dig ved ilden!



Lad dine omgivelser støtte dig

Fortæl dine omgivelser om dit nytårsforsæt. Så forpligter du dig til at holde dine mål, og du undgår at skulle forklare, hvorfor du ikke tager et stykke af din kollegas fødselsdagskage onsdag eftermiddag.