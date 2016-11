Helsinki

Spirende grøn om sommeren, smuk og sneklædt om vinteren. Sådan kan Helsinki beskrives. Storbyen byder på oplevelse af både traditionel og utraditionel karakter. Du kan bruge en hel dag på at slentre ned af gågaden, tage på café og shoppe, eller du kan besøge præsidentens slot, Riksdagshuset eller Sveaborg.



Storbyen

Vil du opleve Helsinki’s hyggeligste gågade med caféer, konditorier og små kroer, så er Esplanaden stedet. Har du derimod taget den store pengepung med, så er det store varehus Stockmann stedet. Det bugner af spændende forretninger. Du kan blandt andet købe dig fattig i det kendte, finske designermærke Marimekko. Rundt omkring i byen findes der desuden mindre butikker med forskelligt finsk kunsthåndværk.



Kulinarisk set er Helsinki stedet, hvor du kan udfordre dine smagsløg med utraditionelle middagsretter. Prøv for eksempel en pizza med vildsvinekød og Finlandia vodka. Eller kød fra en elg. Er du kræsen skal du dog ikke panikke. Menukortene byder også på mere velkendte og ufarlige retter.



Vil du ud og svinge hofterne om aftenen, er spillestedet Vanha et godt bud. Her giver livebands den hele armen natten igennem, og så serverer stedet naturligvis Lapin Kulta, som er Finlands mest kendte øl.



Seværdigheder

Finlandia-huset er et besøg værd. Bygningen, der er beklædt med hvidt marmor og granit, er tegnet af Alvar Aalto og indeholder en koncertsal og et kongrescenter. Præsidentens slot skal også opleves. Her modtager Finlands præsident sine officielle gæster, og så er det her Finlands selvstændighedsdag, den 6. december, fejres.



Når du er i Helsinki må du også aflægge Soumenlinna eller Svaeborg, som det kaldes i folkemunde, et visit. Det er et af verdens største fæstningsværker. Sveaborg omfatter flere øer, og er det dyreste forsvarsprojekt i Sveriges historie (Suomenlinna blev bygget i 1741, da Finland var under svensk herredømme). I dag er Sveaborg på UNESCO’s liste over verdens kulturarv og huser 840 fastboende personer.



Riksdagshuset er en anden af Helsinki’s attraktioner. Den smukke bygning stod klar til at huse Finlands Rigsdag i 1931. De lange søjler på forsiden får huset til at syne større end det er, hvilket er en sjov oplevelse i sig selv.



Med sine orange teltduge og interessante stande mellem havet og rækken af smukke bygninger er Salutorget det første man ser, hvis man kommer ad vandvejen til Helsinki. Salutorget har siden 1700-tallet fungeret som handelsplads, og den dag i dag kommer der stadig mange handlende forbi og gør småindkøb eller får sig en kop kaffe ved vandet.



Udflugt til Tallinn

Din storbyferie i Helsinki kan med fordel kombineres med en heldagsudflugt til Tallinn, hvor du kan opleve den baltiske livsstil.





Skrevet af TH Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook MyTravel Tango Rejsefeber.dk Andre artikler Prag

Prag er en storby i rivende fremdrift. Byen bliver mere og mere moderne som dagene går... Læs mere Genève

Genève kan besøges året rundt og er et godt udgangspunkt, hvis du gerne vil på en aktiv ferie i Schweiz... Læs mere ZoomRooms MyTravel Tango Rejsefeber.dk