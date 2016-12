Berlin Tag ind og se Reichstag og få et flot udsyn over Berlin.

Mange forbinder Tyskland med rastepladser, sauerkraut og motorvej. Men landet har meget mere at byde på end det. Tag for eksempel til landets hovedstad, Berlin, som er en moderne storby i rivende udvikling. Byen giver et indblik i landets dramatiske fortid og har desuden et væld af kulturoplevelser i form af opera, kunst og musik.



Seværdigheder

En storbyferie i Berlin byder på alt lige fra fantastiske museer og koncertsale til historiske steder som for eksempel Brandenburger Tor, Jüdisches Museum og den nyrenoverede Reichstag, som har en glaskuppel på toppen, hvorfra du kan se Berlin fra oven.



Derudover bør du besøge de andre historiske seværdigheder som Checkpoint Charlie, Alexanderplatz, Stasis hovedkvarter og koncentrationslejren, Sachsenhausen, som ligger lidt uden for Berlin.



Udover et væld af historiske steder byder Berlin desuden på moderne kunstmuseer, mulighed for at se en opera i et af Berlins operahuse og kilometerlange shopping-gader.



Shopping

Berlin er et sandt mekka, når det gælder shopping, så betegner du sig selv som en ægte shopaholic, er Berlin stedet for dig. Tag eksempelvis til Kurfürstendamm, her finder du varehuset ”Kaufhaus des Westens”, KaDeWe, som er det største varehus i Europa. Her kan du købe alt lige fra internationale designermærke til smykker og porcelæn.



Andre shopping-steder som er et besøg værd: Friedrichstraße, Potsdamer Platz og Hackescher Markt.



Mad og drikke

Der findes et væld af restauranter i Berlin, og det tyske køkken spænder vidt lige fra pølser og sauerkraut til eksklusiv gourmetmad. Prøv for eksempel at spise i fjernsynstårnet ved Alexanderplatz, som er et 368 meter højt udsigtstårn med en roterende restaurant.



Der er ingen undskyldning for ikke at besøge byen, som kun ligger et stenkast fra Danmark. Tag for eksempel dertil med bus eller hold øje med billige flyrejser.



