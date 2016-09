Hjemmelavet jordbæris

Foto: Dreamstime

(10-12 personer)



Ingredienser:

500 g jordbær

175 g + 2 spsk. sukker

½ l sødmælk

½ l piskefløde

1 vaniljestang

10 æggeblommer

2 spsk. citronsaft



Tip: Der kan med fordel bruges friske jordbær, men frosne kan også bruges.



Fremgangsmåde

Jordbærrene hakkes groft og hældes i en skål. Drys de 2 spsk. sukker over og lad bærrene stå og trække. Mælken og fløden hældes op i en tykbundet gryde. Vaniljestangen flækkes og lægges i. Derefter varmes blandingen op til lige under kogepunktet. Tag gryden af blusset og lad blandingen trække i 20 minutter. Pisk æggeblommerne og sukkeret sammen i en stor skål, til det er tykt. Fjern vaniljestangen og pisk æggemassen og blandingen af mælk og fløde sammen. Hæld den sammenpiskede masse i en ren gryde. Massen varmes forsigtigt op under konstant omrøring, til den begynder at blive tyk i konsistensen. Gryden tages af blusset og massen stilles til afkøling i en skål. Jordbærrene blendes. Når massen er afkølet, blandes de blendede jordbær og citronsaften i. Isen kan fryses i en ismaskine. Hvis man ikke er den heldige ejer af sådan en, kan man hælde isen op i en stor skål med låg og stille den i fryseren. Isen skal blendes eller røres grundigt igennem med en håndmikser én gang i timen de første tre timer.



Hvis isen er dybfrossen, skal den stilles i køleskabet i ca. 20 minutter inden servering, så den bliver blød og let at servere.