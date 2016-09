Foto: Dreamstime

Her er en opskrift på lækre smagfulde blåbærmuffins, der helt sikkert smager skønt til eftermiddagsteen.



Ingredienser:

(20 stk.)



2 sammenpiskede æg

100 g smeltet smør

1 ½ dl kærnemælk

175 g mel

100 g sukker

2 tsk bagepulver

2 store tsk. vanillesukker

1 dl blåbær



(Der kan eventuelt bruges frosne blåbær – vendt i lidt mel, hvis man ikke kan finde dem friske)



Fremgangsmåde:



Bland æg, smeltet smør og kærnemælk sammen i en skål. Bland mel, sukker, bagepulver, vanillesukker i en anden skål.

Vend blåbærrene i melblandingen. Hæld den våde blanding over i den tørre blanding og rør rundt. Der må gerne være klumper i dejen.



Brug to skeer til at komme dejen over i kageforme af papir, eller i linseforme hvis man ejer sådan nogen. Hvis man bruger papirsforme, skal der bruges to til hver muffin, for at de er stærke nok til at holde på dejen.



Bag kagerne ved 200 grader i omkring 15 minutter.