Clean For Men Classic

Clean For Men Classic er en serie af velduftende produkter til mænd – med en krydret, træagtig moskusduft fanges essensen af en afslappet, men sofistikeret, moderne gentleman, der har sin helt egen selvsikre stil.



Smarte etiketter eller statementdufte definerer ikke denne mand. Han værdsætter produkter af høj kvalitet, og duften bærer han, fordi han kan lide den og ikke for at imponere andre.



En underspillet, men alligevel karakteristisk duft, som er sammensat således:



Topnoter: Bergamotte, basilikum og safran.

Hjertenoter: Enebær, viol, jasmin, iris og sort peber.

Basisnoter: Moskus, vetiver, oud og rav.



Den franske parfumør, Patricia Choux, har skabt Clean For Men Classic. Hun er uddannet på den prestigefyldte parisiske parfumørskole, Institut supérieur internationale du parfum, de la Cosmetique et de l’Aromatique alimentaire, og er kendt for sin eksperimenterende og utraditionelle stil.



Patricia fortæller om hendes tanker bag parfumen:

”Udviklingen af Clean For Men Classic var som at skabe hjertet af den nye generation af Clean Men – en moderne og samtidig klassisk, sprød friskhed med en tydelig moskus-oprindelse. Helt i tråd med den nye bølge af krydrede friske dufte er Classic en blanding af krydderier (sort peber og safran) med en aromatisk friskhed og en sexet træ- og ravagtig undertone samt en antydning af træsorten, oud, som har en helt unik og fortryllende duft. I hjertenoten brugte jeg grøn viol og iris til at frembringe det klassiske aspekt med et moderne touch.”



Clean For Men Classic serien består af Eau de Toilette, Deodorant og Hair and Body Wash.