Det dråbeformede ikon

I dag findes de ikoniske briller i et væld af udgaver

Aviator, pilotbrillen, du véd, den klassiske dråbeformede solbrille. I dag findes det ikoniske stel i et væld af udgaver, og det er ikke tilfældigt, at aviator-modellen har tilnavnet pilotbrillen.



Aviator er et raffineret engelsk ord for pilot, og solbrillerne blev opfundet i begyndelsen af 1900-tallet, da teknologien tillod, at amerikanske piloter kunne flyve højere end Mount Everests bjergtinder. De højere luftlags skarpe lys viste sig farligt for piloternes øjne, og derfor var de første aviator-briller afgørende for piloternes sikkerhed. Af samme årsag havde de første aviators grønne glas, fordi farven grøn gav det perfekte modspil til den blåhvide himmels stærke lys.



I 1970’erne blev aviator-stellet et modefænomen, og brillen kom i udgaver for enhver smag. F.eks. kunne den feminine pige få et par i pink med pailletter, mens der fandtes et par med indbygget cigaretholder til den storrygende fotograf. Takket være det tidløse design har the aviators i dag opnået kultstatus, og selvom du næppe finder en model med indbygget cigaretholder, er der nok at vælge imellem blandt de mange gode bud på den perfekte pilotbrille.



Her er et udpluk af brillerne – også til os der kun flyver på passagersædet.



Rayban

Cool aviators i en let kvalitet fra Rayban med pink-orange spejlglas. Kr. 1998,-



Dolce & Gabbana

En strømlignet model fra Dolce & Gabbana med blå spejlglas. Kr. 1648,-



Linda Farrow

Divaglamour fra Linda Farrow. Kr. 5698,-



Alle tre briller forhandles af Profil Optik.