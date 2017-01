Med luksustog gennem Rocky Mountains Med luksustog gennem Rocky Mountains

Det vestlige Canada og det nordvestlige hjørne af USA er med sine snetoppede bjerge, gletsjere, brølende vandfald og unikke dyreliv en drømmedestination for naturelskere. Og en togrejse med det luksuriøse Rocky Mountaineer-tog er den ultimative måde at opleve dette storslåede og svært fremkommelige terræn.



Toget benytter spor, der blev bygget af jernbanearbejdere i 1880’erne med det formål at forbinde de udstrakte dele af den nye nation, Canada. Takket være dem kan man i dag nyde et af verdens mest uberørte bjerglandskaber gennem store panoramavinduer fra sit behagelige togsæde. Her i den øde canadiske vildmark er det naturen, der hersker, og det betaler sig at have kikkerten ved hånden. Med lidt held kan man spotte blandt andet grizzlybjørne, sortbjørne og ørne.



Rocky Mountaineer er verdens største privatejede luksus-togselskab, og selskabets fire ruter igennem de canadiske Rockies er flere gange blevet kåret til at være blandt verdens bedste togrejser. For eksempel har Rocky Mountaineer indkasseret hele otte World Travel Awards for ”verdens førende rejseoplevelse med tog” og “verdens førende luksustog”.



Naturoplevelser om dagen, hotelkomfort om natten

Selvom rejsen foregår midt i ødemarken, er komforten i topklasse. Undervejs sørger togets personale for ypperlig service og fortæller om naturen, der glider forbi, mens det kulinariske team forkæler gæsterne med gourmetmåltider, snacks og drikkevarer. Maden ombord er et kapitel for sig med menuer tilrettelagt af internationale stjernekokke, der tryller med lokale ingredienser som vildlaks, oksekød fra Alberta, vilde svampe og bær. Hertil serveres regionens bedste vine og mikrobryg.



Toget kører kun om dagen, så man ikke går glip af noget i nattemørket. Overnatningerne foregår på komfortable hoteller i byer som Vancouver, Whistler og Jasper, hvor der er mulighed for at opleve både storbyliv og vilde vesten-stemning på nærmeste hold.



Lagt på af KP Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook Rejsefeber.dk MyTravel Tango Andre artikler under Rejse Nyheder Nyt ferieparadis med aktiv vulkan

Hvem drømmer ikke om at kunne krydre ferieoplevelserne med en vulkan i udbrud? Læs mere Håndlavede rejser fra Sannes dagbog

Global Tours er nyt dansk rejsebureau med et koncept, der er bygget op omkring... Læs mere ZoomRooms MyTravel Tango Rejsefeber.dk