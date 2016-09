Iskold død skrevet af Bernard Minier

I Pyrenæerne gør et par arbejdsmænd en dag et grufuldt fund. I 2000 meters højde i nærheden af en kraftstation finder de et hestekadaver ophængt i kablet til en svævebane. Hovedet er skåret af.



Politikommissær Martin Servaz fra Toulouse undrer sig over, at han er kaldt ud for at undersøge et dødt dyr. Men det står hurtig klart, at der er noget yderst foruroligende ved sagen: På hesten finder man dna fra en berygtet massemorder, som sidder sikkert bag lås og slå på en psykiatrisk sikringsanstalt i nærheden. Han kan ikke være undsluppet sin celle, men bare få dage efter sker det første mord...



I et snedækket, koldt og svært fremkommeligt bjerglandskab folder en mørk historie om hævn sig ud.



”Velfungerende krimi med en snigende ondskab, der får spændingen til at stige til rædsel. Kan anbefales til læsere af Pierre Lemaitre samt skandinaviske krimier.” – Booklist



Om forfatteren

Bernard Minier (f. 1960) er født og opvokset ved foden af Pyrenæerne. Tidligere arbejdede han i toldvæsnet, samtidig med han fulgte nogle skrivekurser, som førte til udgivelsen af Iskold død, der udkom i Frankrig i 2011, solgte over 200.000 eksemplarer, vandt flere debutantpriser og blev solgt til udgivelse i 14 lande. Bernard Minier har i alt udgivet fire krimier, som alle har ligget på de franske bestsellerlister og er solgt til flere europæiske lande.



Titel: Iskold død

Forfatter: Bernard Minier

Forlag: Lindhardt og Ringhof