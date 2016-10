Saybia-forsanger Søren Huss fortolker Bertolt Brechts digte

En af Danmarks mest berømte flygtninge – digteren, dramatikeren og systemkritikeren Bertolt Brecht – er omdrejningspunktet for en ny teaterforestilling ”Bertolt Brechts Svendborgdigte”, der har verdenspremiere 17. november 2016 i Brechts gamle eksilby – Svendborg.



Søren Huss, fynbo, forsanger i Saybia og en af Danmarks stærkeste sangskrivere, skaber musik til og medvirker i forestillingen sammen med den danske skuespiller Jens Gotthelf og den tysk-amerikanske skuespiller Leif Eric Young.



”Da jeg læste digtene første gang, blev jeg bjergtaget over deres relevans og blev rørt over at tænke på, hvordan Brecht har siddet i sit eksil i Svendborg og reflekteret over verden. Det bliver en ur-rejse at begive sig ud på, men jeg har tidligere arbejdet med teater og har erfaret, at det giver energi og perspektiv til mit hovedmedie som sangskriver. Jeg er Brechtnovice, men ser frem til en proces, hvor jeg lader selveste Brecht være min læremester”- Søren Huss.



Bertolt Brecht flygtede til Danmark i 1933, hvor han boede i eksil i 6 år. I Danmark er Brecht mest kendt for forestillingerne Mutter Courage, og Laser og Pjalter samt, som inspirationskilde til den fiktive Matadorfigur, Herbert Schmidt. Digtsamlingen Svendborgdigte er fra 1939, skrevet under “det danske stråtag”, som han kaldte sit hus ved Skovsbostrand i Svendborg. Mange af digtene, der nyoversættes af Ulla Gjedde i forbindelse med forestillingen og udgives samlet på dansk for første gang, handler om det at være flygtning og på afstand beskue sit hjemland i krig.



”Det er en voldsom aktuel problemstilling, der gemmer sig i Brechts 77 år gamle digte. Vi støver dem af og sætter dem på scenen med et stærkt internationalt hold få meter fra det sted, hvor de i sin tid blev skrevet. Musik er en drivkraft i Brechts teatersprog, og jeg ser frem til at arbejde med Søren Huss, der med inderlighed, integritet, fynsk ophav og international gennemslagskraft, er det oplagte bud på en moderne fortolker af Brechts digte. Det er både med ære og en lille smule frygt, at vi kaster os ud i projektet, men der er behov, for at teatret byder ind og kommenterer på samfundet. Helt i Brechts ånd” - Jakob Bjerregaard Engmann, teaterchef BaggårdTeatret.



Som instruktør på ”Bertolt Brechts Svendborgdigte” har BaggårdTeatret hentet en af Tysklands mest lovende og interessante instruktører, Petra-Leonie Pichler, der med sit teaterkompagni Bluespots Productions har markeret sig med væsentlige og nytænkte brechtforestillinger.



Rettighederne til ”Bertolt Brechts Svendborgdigte” har BaggårdTeatret sikret sig hos Brechts børnebørn og efterkommere i Berlin.



Med ”Bertolt Brechts Svendborgdigte” genskaber og styrker BaggårdTeatret den kunstneriske bro, mellem eksilbyen Svendborg og fødebyen Augsburg. Som Brecht i sin tid etablerede.

Digtsamlingen udkommer i nyoversættelse på 60 års dagen for Bertolt Brechts død den 14. august 2016. Forlaget Multivers står for udgivelsen i samarbejde med BaggårdTeatret.



Tid og sted

Verdenspremiere på BaggårdTeatret den 17. november 2016.



Københavnerpremiere på Teater GROB den 5. december 2016.