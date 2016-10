Leitz Style Smart LED

Bordlampen Leitz Style Smart LED er forsynet med en sensor, så den tilpasser lysstyrken til det omgivende lys. Vi kender det allerede fra nye biler, hvor lyset i instrument-brættet automatisk tilpasser sig lyset udenfor, så det lyser kraftigere om natten og på vej gennem en tunnel end på en solskinsdag.



Lampen har 7 varm-hvide og 7 kold-hvide lysdioder, der kan dæmpes adskilt for at justere både lysstyrken og farvetemperaturen fra 3000K til 6000K. Betjener man lampen manuelt har den 4 forskellige indstillinger på touchpanelet fra dæmpet, varm belysning til kraftigt læselys.



Man kan også downloade en gratis App til både iPhones iOS og Googles Android styresystemer. Med App’en kan man via Bluetooth lagre sine egne personlige indstillinger for det helt perfekte lys i forskellige situationer. Benyttes App’en kan lampen tænde automatisk, når man kommer hjem og slukke igen, når man går.



LED-lys er billigere og mere miljøvenligt. Sammenlignet med en 60W glødepære vil de 14 lysdioder give en stor besparelse på op til 80%. Hertil kommer at LED-pærerne holder i minimum 25.000 timer og kan tændes og slukkes ca.

200.000 gange. Samtidig vil man spare miljøet for CO2.



Bordlampen Leitz Style Smart LED fås i fem farver fra de mere traditionelle hvid og sort til de mere sofistikerede celadon grøn, granat rød og titan blå. Den vejledede udsalgspris inkl. moms er 2.495,-. Leitz yder hele 3 års garanti på skrivebordslampen Leitz Style Smart LED.