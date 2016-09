Cuir Vetiver fra Yves Rocher

Cuir Vetiver fra Yves Rocher er en frisk, elegant og sensuel duft med maskulin dybde.



Takket være dens friske noter er vetiver en af de fineste skovagtige toner i parfumørens palet. Den kombineres med læderduftende sandeltræ og blød, vaniljeduftende tonkabønne for at skabe en kontrastfyldt duft med styrke og sensualitet.



Parfumøren Sonia Constant er en spontan kreatør, som leger med råvarerne og bearbejder dem nøjagtig som en skulptør for altid at få de bedste egenskaber frem. ”Jeg forestillede mig en lys, læderduftende eau de toilette for en helt ny sensualitet. Den elegante friskhed fra vetiver blandes med de klare lædernoter fra caribisk sandeltræ og ceder. Duftens varme bund af tonkabønne forstærker sensualiteten yderligere. Den unikke duftakkord udvikler sig med det samme på huden og efterlader en sofistikeret efterklang.”



Vetiver: Ædel og samtidig rå vetiverenselegance byder på kontraster mellem koldt og varmt, jord og skov, kraftfuldt og subtilt. Sandeltræ: Varme skovnoter med tydelige indslag af læder tilfører duften styrke og dybde. Tonkabønne: En subtil blanding af pudrede vanilje- og mandelnoter giver en blød varme og dybde til duften.



Yves rocher Cuir Vetiver Eau De Toilette kr. 239,- (50 ml.).