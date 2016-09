Samsung Gear Fit2

Gear Fit2 har en integreret GPS- og pulsmåler, der giver brugerne nøjagtige og sikre målinger, samtidig med, at de får løbende feedback på deres træning.



Gear Fit2 er optimeret til, at brugere på forskellige træningsniveauer kan få glæde af Gear Fit2, uanset om man er ved at træne op til et maraton eller nøjes med en daglig gåtur.



"At leve et sundt og aktivt liv har høj prioritet for mange forbrugere. Vores nye produkt kan hjælpe med at forbedre allerede eksisterende træningsrutiner og gør det samtidig sjovt at træne. Gear Fit2 er designet til at indfri dette på en enkel måde, og giver i sidste ende brugerne mulighed for at få mere ud af deres træning og daglige aktiviteter, "siger Jimmy Voss Jimmy Voss, salgschef for telecom hos Samsung Danmark.



Gear Fit2

Har et ergonomisk, elegant og slankt design, der sikrer komfortabel daglig brug



Er udstyret med en buet Super AMOLED-farveskærm i høj opløsning og touch-funktion, der både gør det enkelt at monitorere sin træning samt læse og besvare sms’er.



Har en integreret GPS og HRM-sensor til nøjagtige målinger af aktiviteter af enhver slags

Har en automatisk tracking-funktion, så brugerne ikke behøver at aktivere armbåndet – uanset om det bruges ved løb, gang, cykling, roning på maskine eller på crosstraineren



Gør det nemt at overføre træningsdata mellem Samsungs S Health-app og andre udvalgte trænings-apps og giver desuden brugerne mulighed for at udfordre vennerne i eksempelvis en ”skridttællerkonkurrence”



Giver motivation til træningen ved hjælp af den indbyggede musikafspiller.