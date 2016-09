Loewe One TV

Med Loewe One giver Loewe en ny dimension på design. Det næsten rammeløse monitor-lignende TV har et integreret bagudspillende (rear-firing) højttalersystem, hvor højttalerne er placeret, så de sender lyden bagud, men stadig leverer en kraftfuld, balanceret og tredimensionel stereolyd (2x20 watt). TV´et er slankt, elegant og minimalistisk designet, og passer ind i enhver type boligindretning.



For musikelskere gør den forudinstallerede Tidal App på Loewe One drømme til virkelighed, med mere end 40 millioner tilgængelige sange og titler i alle genrer. Derudover er det nemt at streame musik fra en smartphone til Loewe One, som sikrer en premium afspilning med high-end lydgengivelse.



Dual Channel funktionen på Loewe One 55 modellen gør det muligt at se ét program og optage et andet samtidigt på en ekstern USB harddisk – f.eks. Loewe DR+ Feature Disk. Også hurtigt kanalskifte er en smart funktion, som muliggøres med Dual Channel teknologien.



Loewe One kan placeres på væg, på bord, reol eller rack, eller på gulvet. Loewe tilbyder en bred vifte af beslag og standløsninger. TV´ets smukke og minimalistiske design får det til at tage sig smukt ud, uanset placering, og uanset i hvilken stil og boligindretning det indgår.



Loewe One tilbyder unik lyd, højopløste billeder og et sofistikeret design. TV´et er skabt til designelskende forbrugere, der ikke ønsker at gå på kompromis med kvalitet og brugervenlighed.



Loewe One fås i to skærmstørrelser, henholdsvis 40" og 55". Leveres som standard på en elegant drejbar bordstand i aluminium. Andre beslag eller standløsninger kan tilkøbes.



Loewe One koster fra kr. 8.999,-