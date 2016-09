Alt det bedste af Gwyneth Paltrow

Spis sundt og få det fantastisk! Gwyneth Paltrows personlige diæt til velvære.



Da Gwyneth Paltrow en sommerdag fik et voldsomt angst- og migræneanfald oven på en lang periode med for hårdt arbejde, for meget stress og for usund mad, ordinerede hendes læge en diæt uden bl.a. mælkeprodukter, sukker og gluten, så hendes krop kunne komme til hægterne.



For madelskeren Gwyneth var det afgørende, at der ikke skulle gås på kompromis med smagen, så derfor udviklede hun en række lækre opskrifter sammen med madskribenten Julia Turshen.



Det er der kommet en lækker og indbydende kogebog ud af, og selv om maden har fungeret som medicin for Gwyneth, er der ingen tristesse eller puritanisme over bogen, der inviterer læseren ind i et let og lyst univers med masser af opskrifter på morgenmad, salater, supper, fjerkræ, fisk og kød og masser af grøntsager. Der er også bud på sunde retter til børnefamilien og selvfølgelig et afsnit med sunde desserter.



Bogen er smukt illustreret med fotos af den danske fotograf Ditte Isager.



Titel: Alt det bedste

Forfatter: Gwyneth Paltrow

Forlag: Lindhardt og Ringhof