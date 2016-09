Opel Ampera-e

Ampera-e er navnet på en ny elbil fra Opel. Ampera-e har de kvaliteter, der ofte knytter sig til elbiler som for eksempel en lynhurtig acceleration. 0-50 km/t kan klares på 3,2 sekunder, og en acceleration fra 80 til 120 km/t kan klares på 4,5 sekunder. Præstationer der normalt kun findes på Opels OPC modeller.



Drejningsmomentet på Ampera-e er 360 Nm og topfarten 150 km/t. Ampera-e får betydelig længere rækkevidde end de fleste andre elbiler. Batteripakken er gemt fladt under gulvet for at sikre så meget plads i kabinen som muligt. Ampera-e har derfor plads til fem personer og et bagagerum, der kan sammenlignes med traditionelle biler i mellemklassen.



Hent film og musik fra nettet

Passagerer i Ampera-e får i det hele taget fine forhold takket være en rumlig kabine og mulighed for at koble op til bilens Wi-Fi hotspot med 4G forbindelse til omverden.



Ampera-e har nyeste generation af Opels Intellilink infotainment og OnStar service, hvor man kan få hjælp hos en servicemedarbejder på Opels servicecenter. Systemet er kompatibelt med Apple CarPlay og Android Auto, så passagerer har fuld adgang til deres egen musik og kan downloade film fra nettet via det indbyggede Wi-Fi, hvor op til syv enheder kan tilkobles på samme tid.