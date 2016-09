The Mountains

Frederik & Fridolin Nordsø samt Michael Møller har i løbet af året udgivet to EP´er og kroner nu deres kreative proces med et album indeholdende 12 numre :



Seks nye kompositioner samt de tidligere udgivne singler og enkelte EP tracks. Oprindelig var planen en tredie EP, men dels var sangskrivningsflowet ustoppeligt, dels voksede lysten til at få “fuld plade”.



"Albummet er jo et historisk hovedformat, og lysten til at udgive en hel plade voksede i løbet af processen", fortæller Michael Møller, der selv for 5 år siden udgav 31 sange på 31 dage, som efterfølgende udkom på et tredobbeltalbum.



“Statementet "When We Were Kings" har en vemodighed klang og en trang til at skue tilbage, at drømme sig tilbage, og den titel på det nye album dækker meget godt over vores output af tungsindige, reflekterende sange. Dog skiller ét nummer sig ud : singlen "Major Leagues" ! Frederik og Fridolin provokerede og udfordrede mig lidt til at skrive en mindre mørk tekst, og da de tre ud af fire akkorder var i dur, var fundamentet skabt til et lysere univers” :



"Cause I´m done being dark and weak

I´m ready for the major leagues

Just bring them, the mountain peaks"



På "Major Leagues" ligger samtidig en skjult hyldest til Pavement, et af de toneangivende bands i den amerikanske undergrund tilbage i 90´erne. På de fleste af albummets øvrige numre udtrykkes på en gang håb og frustrationer, og hvor teksterne var mere målrettede på det første album, fremlægges der nu generelt flere spørgsmål end svar omhyllet af trioens inciterende og sofistikerede popmusik :



I “Changes” lurer frustrationen om ønsket af forandringer, men ikke selv at gøre noget ved det, i “Black Holes” ligger frygten for at begrænse sig selv og forblive den samme, og I “You Don´t Really Know Me” prøves desperat at se livet fra et nyt perspektiv. Singlen “There Is Always Hope” er også inkluderet, et track der figurerede på Top 5 over de mest spillede sange på P3 sidste år.