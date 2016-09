Øjencreme til mænd fra Clinique for Men

Clinique for Men Anti-Age Eye Cream er en øjencreme med en let konsistens

Clinique for Men Anti-Age Eye Cream er en øjencreme som øjeblikkeligt fugter det sarte område omkring øjnene.



Øjencremen reparerer synlige linjer og rynker. Fjerner mørke rande, poser under øjnene og giver mat hud en lys og frisk glød - resultatet er et yngre udseende. Styrker hudens fugtbarriere og gør den blød og fast.



Hudtyper: Alle Hudtyper



Clinique for Men Anti-Age Eye Cream,

15 ml, kr. 315,-